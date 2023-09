Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi dalla 5 alla 19esima giornata

Alessandro Matri, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoSport. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche della squadra biancoceleste e, alla domanda sulle sue impressioni delle grandi nelle prime tre gare di campionato, Matri ha risposto così:

“Vedo una favorita che è l’Inter. Il Napoli mi lascia qualche dubbio: è forte, ma credo che possa pesare molto la partenza di Kim. Il Milan si è molto rinforzato ed è comunque una sorpresa perché con tanti giocatori nuovi ha avuto subito un buon impatto. Poi metto la Juve, l’Atalanta e la Lazio per il quarto posto”.

Infine, si è soffermato anche sulla Nazionale del nuovo C.T. Luciano Spalletti. Queste le sue parole sul nuovo corso dell’ex allenatore del Napoli, soffermandosi anche sul Capitano della Lazio Ciro Immobile: “Credo sia stato scelto il miglior allenatore che ci fosse a disposizione, lo ha dimostrato anche l’anno scorso, e credo che abbia giocatori adatti al suo modo di giocare. Per me può anche rilanciare Immobile in azzurro: lo abbiamo visto con Osimhen, che non è un giocatore di palleggio, ma è riuscito a sfruttarlo nell’attacco alla profondità. Ciro è un altro che preferisce attaccare gli spazi e credo possa fare bene con Spalletti”.

