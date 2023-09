FORMELLO – In mattinata palestra per Luis Alberto. Lavoro tattico nel pomeriggio

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio alla ripresa del campionato, che andrà in scena a Torino il 16 settembre contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I biancocelesti sono stati protagonisti di una doppia seduta di allenamento, che in mattinata ha visto Luis Alberto lavorare esclusivamente in palestra. Vista l’assenza dei vari nazionali, dalla primavera sono stati aggregati Renzetti, redini, Petto, Marini, Napolitano, Di Tommaso e Sarà Fernandes: tenuti invece a riposo Vecino, Pedro e Luca Pellegrini. Nel pomeriggio il gruppo è tornato in campo, iniziando la seduta con un lavoro di carattere muscolare. Successivamente è stato il turno di un lavoro di natura tattica, che ha visto un centrocampo formato da Guendouzi, Rovella e Luis Alberto per il terzo giorno consecutivo. Con una partitella a campo ridotto il gruppo ha concluso la seduta. Domani ci sarà l’ultimo allenamento prima dei successivi due giorni liberi.

