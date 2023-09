Giordano: “Immobile capitano dell’Italia è un bel segnale, qualcosa che rimarrà nella sua storia calcistica”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha parlato della scelta del nuovo Ct dell’Italia Luciano Spalletti di avere Ciro Immobile come capitano della Nazionale.

Di seguito le sue parole:

“Mi è piaciuto l’approccio di Spalletti. È uno che ci sa fare, sa entrare in spogliatoi importanti. Deve avere un bell’impatto da subito, sono sicuro che ha già toccato i tasti giusti. Per Immobile è un bel segnale. Qualche trombone parla a sproposito, ma tutti gli allenatori sanno che Ciro è un punto di riferimento. Essere capitano è un onore grande, qualcosa che rimarrà nella sua storia calcistica. Verranno ripagati tutti i sacrifici fatti nella sua carriera. Forse è più sensibile alle critiche perché non è un menefreghista, è uno che ci tiene a rappresentare un popolo. Ammiro i giocatori che subiscono la critica, perché sono quelli che alla fine, ci tengono di più al loro lavoro e a farlo bene. Spalletti ha le sue idee, ma queste sono volte a congiungersi con le caratteristiche dei calciatori. Verratti e Jorginho forse sono fuori”.

