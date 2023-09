Il Tempo | Lazio, settembre intenso tra campionato e Champions

Tanti appuntamenti, uno più difficile dell’altro. Il mese di settembre si preannuncia davvero molto intenso per la Lazio che, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, è pronta a tornare in campo con rinnovato vigore. Merito della vittoria del Maradona contro il Napoli. Il sipario si alzerà nuovamente il 16 settembre, quando la Lazio sarà chiamati a sfidare la Juve all’Allianz Stadium. Un incontro che metterà subito alla prova la tenuta mentale dei ragazzi di Sarri. A seguire, il 19 settembre, l’Olimpico farà da teatro all’esordio in Champions League, con l’attesissimo confronto con l’Atletico Madrid. Un match che vedrà i biancocelesti affrontare il grande ex: il Cholo Simeone, davanti ai tifosi che lo hanno amato come un figlio. Ma non finisce qui.Il 23 settembre, sempre a Roma, la Lazio tornerà nuovamente in campo per affrontare il Monza, quattro giorni dopo (26 settembre), invece, sarà la volta del Torino. Il gran finale è previsto per il 30 settembre, quando la Lazio dovrà sfidare il Milan a San Siro, in un big match che dirà tanto delle ambizioni stagionali del club. Il Tempo/Daniele Rocca

