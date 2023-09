Pedro: le sue condizioni sono un punto interrogativo

E’ tornato il miglior Felipe Anderson di questo avvio di stagione e la Lazio è tornata a vincere. Non è un caso e lo sa Maurizio Sarri, che ha reso il brasiliano un intoccabile della formazione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Felipe è stato sempre in campo con il tecnico toscano, prevalentemente impiegato come attaccante esterno di destra ma all’occorrenza anche come falso nueve. Ora il nodo da sciogliere resta il rinnovo del calciatore: il contratto firmato nel 2021, al rientro a Roma dopo i tre anni trascorsi tra West Ham e Porto, scade alla fine di questa stagione. I dirigenti biancocelesti non hanno mai messo in discussione il rinnovo che però non è ancora arrivato.