Adani: “Raspadori è in vantaggio perchè conosce la richiesta del suo allenatore. Immobile merita quella fascia…”

Lo stadio Flaminio è ormai argomento chiacchierato; di recente infatti si sono espressi sia Lotito durante un’intervista, sia il sindaco di Roma Gualtieri che gli risponde. Oggi sul tema, come riporta calciomercato.com, si è espresso anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha parlato di una soluzione adeguata per entrambe le squadre capitoline: “Io mi auguro che entrambe le squadre abbiano un loro stadio, quindi ovviamente qui quando si parla di stadi non è che c’è da essere tifosi o meno. È una cosa importante e quindi mi auguro che la proprietà biancoceleste faccia dei passi avanti per dare alla tifoseria laziale un luogo dove poter essere vicino alla propria squadra, in una maniera diversa rispetto all’attuale stadio. Anche se a me l’Olimpico non dispiace, in generale”.

