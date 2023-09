CdS | Castellanos fa le prove aspettando il turnover

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino sfrutta la sosta per farsi trovare pronto. Il fitto calendario che attende i biancocelesti gli darà occasioni, al momento Sarri l’ha utilizzato solo nei finali delle prime tre gare ma adesso avrà più spazio per gestire le energie.

Il tecnico finora ha impiegato Castellanos per soli 14 minuti nelle sfide ufficiali: 2 a Lecce, 11 contro il Genoa, 1 al Maradona con il Napoli. La porzione maggiore l’ha giocata in coppia con Immobile, la Lazio era sotto e cercava di strappare almeno un pareggio. «Siamo andati in confusione. Forse tornassi indietro non rimetterei i due attaccanti insieme». Molto probabile che l’esperimento delle due punte visto col Genoa non sarà ripetuto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: