CorSera | Centrocampo Lazio: Luis Alberto resta il leader

Come riportato da TuttoSport, a meno di imprevisti o ripensamenti dell’ultima ora toccherà al bomber biancoceleste guidare l’attacco azzurro domani sera contro la Macedonia del Nord nella partita d’esordio del successore di Roberto Mancini.

Quanto alla Macedonia del Nord Immobile è legato da ricordi belli come la sua doppietta che nel 2016 a Skopje ha regalato la prima e per ora unica vittoria azzurra con questa rappresentativa. Ma anche dolorosissimi: ovvero la sconfitta per 1-0 subita a Palermo il 24 marzo 2022 nei minuti finali del playoff per accedere ai Mondiali in Qatar. Per questo nel clan azzurro c’è tanta voglia di rivalsa. Magari, come nel caso di Immobile, ripetendosi domani a Skopje come 7 anni fa. Doppietta e vittoria, il modo migliore per battezzare il nuovo corso.

Oggi affiancherà il ct Spalletti nella conferenza stampa di vigilia oggi alle 18.30 nell’Arena Todor Proeski di Skopje.

