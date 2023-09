Il Messaggero | Cataldi e Rovella: sfida in regia per convincere il ct Spalletti

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito a breve contatterà i loro agenti per chiudere. Priorità al brasiliano, in scadenza a giugno 2024 mentre con l’azzurro l’appuntamento è fissato dopo le nazionali.

Attendono una chiamata anche Casale e Romagnoli, la nuova coppia azzurra di Spalletti. Sono in scadenza nel 2027, non è una questione di durata contrattuale, ma di ingaggio. Casale spera in un premio dopo l’exploit dell’anno scorso. Romagnoli aveva una promessa Champions, in caso di qualificazione avrebbe ottenuto una gratificazione, chiamiamola così. I rinnovi da chiudere, il mercato in uscita da completare. Fares è stato presentato dal Brescia, Kamenovic è ancora a Formello. Basic continua a pensare di restare alla Lazio anche dopo il taglio dalla Champions.

