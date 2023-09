Immobile sulla fascia da capitano in Nazionale: “Ci si aspetta tanto da me, è una grande responsabilità”

Dopo la doppia seduta andata in scena ieri, gli uomini di Sarri si sono ritrovai in mattinata a Formello per l’ultimo allenamento prima dei due giorni di riposo concessi alla squadra dal tecnico toscano. Lavoro differenziato per Pedro e Vecino, che ieri erano stati tenuti a riposo al pari di Luca Pellegrini, che anche oggi ha saltato la seduta. La ripresa degli allenamenti andrà in scena a Formello lunedì.

