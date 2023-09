Luiz Felipe approda all’Al-Ittihad – FOTO

L’Al-Ittihad ha ufficializzato sui social l’arrivo di Luiz Felipe. Il difensore ex Lazio lascia così il Betis Siviglia per unirsi al club dell’Arabia Saudita. Accordo raggiunto per 25 milioni e prima parte delle visite mediche già svolta.

“Siamo felici di annunciare il trasferimento permanente di Luiz Felipe” quanto si legge sulla pagina Instagram della società araba.

