CorSera | Stadio Flaminio, si fa avanti CDP: eventi sportivi e culturali

Come riportato dal Corriere della Sera, Cassa Deposito e Prestiti è pronta a investire per il rilancio dell’impianto. La Spa controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze si sta confrontando con il Comune sulla base di un progetto che prevede il coinvolgimento e la riqualificazione anche del Palazzetto dello Sport.

Gli impianti resterebbero nella disponibilità del Comune (Cassa Depositi e Prestiti non li acquisterebbe), ma verrebbero destinati a una serie di eventi non solo sportivi ma anche culturali. Non ci sarebbe quindi una destinazione a uso specifico. Al vaglio ipotesi diverse per le quali servono fra i 100 e i 130 milioni di euro: il Comune potrebbe partecipare alle spese per una cifra non superiore al 40% del totale. Questo, allo stato attuale, il piano più concreto per rilevare il Flaminio. Cassa Depositi e Prestiti non ha però ancora presentato il progetto in maniera ufficiale. Solo a quel punto si organizzerà la Conferenza di Servizi, nella quale ci saranno le valutazioni tecniche per il rilascio degli atti di assenso.

