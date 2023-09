GdS | Zaccagni favorito per sostituire Chiesa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’allenamento di rifinitura di ieri Chiesa ha sentito un dolore all’adduttore destro. Nonostante la risonanza non abbia evidenziato lesioni, lo staff azzurro ha preferito far rientrare il giocatore juventino a Torino; il suo infortunio dovrebbe lanciare tra i titolari il laziale Zaccagni nella sfida di stasera contro la Macedonia del Nord.

