Il Messaggero | Galatasaray: è stato Sarri a bloccare Vecino

Come riportato da Il Messaggero, sulla partenza sfiorata dall’uruguaiano si è espresso il vice presidente del Galatasaray, Erden Timur: “C’era un accordo con lui e la Lazio, ma Sarri non ha approvato la cessione“.

Intanto, la società biancoceleste sta cercando una sistemazione per Kamenovic in mercati ancora aperti come Turchia, Serbia e Grecia.

