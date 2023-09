Il Tempo | Vecino e Pedro corrono verso la sfida con la Juve: Sarri conta su di loro

Come riportato dal Corriere della Sera, Ciro Immobile è il nuovo capitano della nazionale italiana. A decidere di affidare la fascia al bomber della Lazio è stato Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico: «Mi piace il suo modo di comunicare tutte le sue sensazioni e di allenare. Mi ha fatto un’ottima impressione anche per il tipo di lavoro che stiamo facendo, alcune cose me le chiede anche Sarri, quindi sono avvantaggiato. Sono convinto che faremo un percorso bellissimo. Quella con la Macedonia mi sembra la partita giusta per ripartire. Ci si aspetta tanto da me. A Spalletti ho detto che essere capitano è una grossa responsabilità e che ne sono onorato».

In estate Immobile è stato contattato da alcuni club Arabi, lui però ha scelto di restare in Italia, anche per restare in lizza per la nazionale: «Volevo continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia, volevo dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l’Europeo alle porte non c’è tempo da perdere».

