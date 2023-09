Nazionale, ecco i numeri di maglia di Immobile, Zaccagni e Romagnoli

Questa sera andrà in scena la sfida tra la Nazionale Italiana e la Macedonia, la prima sfida della Nazionale con in panchina il nuovo ct Luciano Spalletti. Mentre ci si avvicina alla sfida, gli azzurri hanno diramato la lista dei numeri di maglia. Immobile ha confermato il suo 17, così come Zaccagni avrà la 20. Il numero 6 è invece quello scelto da Romagnoli.

Qui di seguito la lista completa:

Ciro Immobile: 17

Alessio Romagnoli: 6

Mattia Zaccagni: 20

Nicolò Barella: 18

Alessandro Bastoni: 23

Cristiano Biraghi: 4

Bryan Cristante: 16

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Gianluigi Donnarumma: 1

Davide Frattesi: 19

Wilfried Gnonto: 11

Manuel Locatelli: 5

Gianluca Mancini: 14

Alex Meret: 21

Matteo Politano: 7

Giacomo Raspadori: 10

Mateo Retegui: 9

Giorgio Scalvini: 15

Sandro Tonali: 8

Guglielmo Vicario: 12

Nicolò Zaniolo: 22

