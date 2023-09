Lazio, Sabatini: “Quando si accendono i giocatori di talento sono guai per tutti. Sarri ha dato solidità alla squadra”

Nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Maracanã della Domenica”, il noto dirigente sportivo Walter Sabatini. Tra i vari temi trattati, si è parlato anche di Lazio e, alla domanda su come abbia visto la squadra biancoceleste in questo inizio di stagione, Sabatini ha risposto:

“Quando nella Lazio si accendono i giocatori di talento sono guai per tutti. Sarri ha dato una solidità alla squadra, ma se si accendono i Felipe Anderson e Luis Alberto, oltre a Ciro Immobile, la Lazio diventa una squadra competitiva. Lo sarà sicuramente per la Champions League, come tutte i club metropolitani. Guendouzi ha un impatto incredibile sulla partita; è dotato di fisicità, di capacità di contrasto e ha una discreta trasmissione di palla. Kamada invece è molto giapponese, di estrema affidabilità e di inserimento”.

