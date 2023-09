NAZIONALI | Lazio, vittoria per il Montenegro: 90 minuti in campo per il biancoceleste Adam Marusic

Mentre si sta per concludere la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, per iniziare quella che porterà a Juventus-Lazio, prima gara che aprirà la 4° giornata di Serie A, è aperta, in casa biancoceleste, la campagna abbonamenti per le gare di campionato, ma anche quella che riguarda i mini abbonamenti per le tre gare casalinghe della fase a gironi di Champions League.

Per quanto riguarda la Serie A, come comunicato proprio dalla Lazio sul proprio profilo ufficiale Instagram, si è raggiunto il traguardo delle 30 mila tessere biancocelesti vendute. Ma non è finita qui, visto che il numero può continuare a salire: infatti, la chiusura della campagna abbonamenti 2023/2024 del campionato, è fissata per la giornata di mercoledì, con la possibilità di abbonarsi fino alle ore 19:00.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: