Sarri ed il suo nuovo centrocampo: Rovella in regia e Guendouzi nuovo Milinkovic?

Ivan Provedel è stato il miglior portiere dell’ultimo campionato di Serie A 2022-23. Continua ad esserlo anche quest’anno stando alla percentuale di parate (76,2%) registrata in 41 presenze di serie A da quando gioca nella Lazio (2022-23): 38 l’anno scorso, 3 quest’anno. Ha di recente anche parato il tiro di Kvaratskhelia quando ancora si era sullo 0-0 contro il Napoli… sui social dopo 8 giorni il video della parata è ancora in loop.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la percentuale è frutto di 109 parate su 143 tiri subiti in porta. Calcolando sempre le presenze collezionate dal 2022-23 il secondo è Szczesny (73,5% di parate in 29 partite), al terzo posto resiste Onana anche se ha lasciato l’Inter (71,8% in 24 partite), poi Meret (71,6% in 37 gare).

Provedel l’anno scorso non solo era stato il miglior portiere della Serie A, ma aveva anche eguagliato il record di clean sheet (21) chiudendo la porta a Empoli il 3 giugno scorso, all’ultima giornata. Il primato lo divide con Sebastiano Rossi (21 clean sheet con il Milan nel 1993-94), Buffon (Juventus nel 2011-12 e nel 2015-16) e De Sanctis (Roma nel 2013-14). Queste le parole di Provedel infatti quando ha saputo di condividere il primato con Buffon: «Ho sempre cercato di dare il mio meglio e ci sono stati ottimi risultati sia a livello di squadra sia personale. Spero di migliorare ancora di più in futuro. Mi piace essere nel vivo del gioco, mai fermarsi. Aver eguagliato Buffon fa abbastanza strano…voglio sempre sottolineare il lavoro della squadra, non è solo merito del portiere. C’è un grande lavoro a livello difensivo».

