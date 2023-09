Bronzo per il biancoceleste Giuseppe Tresoldi ai Campionati Italiani Assoluti di Precisione in atterraggio ad Arezzo

Ultimo appuntamento Nazionale per Gli Eagles Knights della Lazio Paracadutismo ad Arezzo.

Ieri si sono conclusi per i Campionati Italiani Assoluti di precisione in atterraggio validi per la convocazione in Nazionale per la partecipazione ai Campionati Europei di Ravenna per il prossimo Ottobre.

Disputati 9 Round su 10. Condizioni meteo molto difficili.

Nonostante due round negativi con un 3 cm di errore al terzo Round e 4 cm di errore al settimo round Tresoldi riesce ad a giudicarsi il Bronzo e guadagna ancora posizioni per la convocazione al Campionato Europeo..

Vince il titolo Italiano Stefano Corradini della Scuola Nazionale con 9 cm di errore , Argento per Fabrizio Mangia del Centro Sportivo Esercito con 12 Cm di errore terzo il nostro Tresoldi con 15 cm di errore.

In allegato la classifica degli 11 Finalisti dei 24 partecipanti.

Ricordiamo chi è Giuseppe Tresoldi

24500 Lanci all’attivo

4 Mondiali vinti a squadre con la Nazionale Italiana

Un Titolo Mondiale e un argento individuale.

3 Titoli Mondiali Militari a Squadre

Diversi titoli italiani nella precisione, nello stile e nella combinata.

Il 2 Giugno del 2018 portò in volo un Tricolore di 400 metri quadrati fino ad atterrare davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Fori Imperiali.

Con la Lazio Paracadutismo inizia a collaborare nel 2016. Due lanci nello Stadio Olimpico nelle ultime due edizioni di Di Padre in Figlio. Nell’ultima portò in volo la Bandiera raffigurante i volti di Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri nello Stadio Olimpico.

Si congeda dal Centro Sportivo Esercito a metà 2021 e entra nella Lazio Paracadutismo e da allora ha solo portato grandi successi.

