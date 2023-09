CdS | Il sogno di Valeri: stringere un patto con la Lazio nel 2024

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe già un’intesa di massima per mettere tutto nero su bianco a partire dalla prossima estate, ma l’affare per il terzino sinistro classe 1998 potrebbe chiudersi prima. Per due volte Valeri è stato vicino a vestire i colori biancocelesti. Alla fine della stagione si svincolerà dalla Cremonese e già da gennaio si può accordare con un altro club, che potrebbe essere proprio quello di cui è tifoso da sempre: spesso all’Olimpico segue la squadra che ha nel cuore.

Sarebbe il possibile quarto giocatore-tifoso dopo Romagnoli, Cataldi e Pellegrini. Sono discorsi che a Formello saranno considerati più avanti, anche in base alle esigenze della rosa e a come sarà messa la squadra di Sarri – che apprezza il giocatore. In un modo o nell’altro, comunque, la trattativa romantica è in piedi e ha buone possibilità di arrivare a dama

