CdS | Lazio, ora è una squadra a immagine e somiglianza di Sarri

Come riportato dal Corriere dello Sport, pochissime le tracce della Lazio di Inzaghi. È cambiato il modulo e di conseguenza il gioco, soltanto in 6 hanno resistito alla trasformazione messa in atto con il Comandante in panchina: Lazzari, Marusic, Patric, Cataldi, Luis Alberto e Immobile.

Totale la metamorfosi dietro: dalla linea a tre si è passati alla difesa a quattro, sono mutati i concetti e l’interpretazione, non solo gli uomini. La seconda migliore difesa della scorsa Serie A con 30 gol subiti e 21 clean sheet centrati.

A centrocampo è servita la cessione di Milinkovic per ampliare le scelte e concretizzare una mediana intera di rinforzi: Kamada, Rovella e Guendouzi, con Vecino e Basic tra le “riserve”. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni titolari sugli esterni in tutti i sensi, anche nella formazione-tipo reale. Mancava un centravanti in quella degli innesti, è stato comprato Castellanos, l’investimento più oneroso per spesa complessiva (15 milioni più 4 di bonus). Nel pacchetto offensivo, naturalmente, rientrano Isaksen e Pedro, arrivato in biancoceleste nel 2021 proprio come Sarri.

