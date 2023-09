CdS | Luis Alberto, il Mago stupisce sempre

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo è il big rimasto a Formello durante la sosta, quasi una guida per gli ultimi arrivati Guendouzi e Rovella, testati più volte insieme nello stesso reparto durante i giorni di tattica senza sfogo sugli impegni ufficiali.

Luis Alberto, per caratteristiche e genialità, è l’unico titolare indiscutibile a centrocampo. Passa tutto per i suoi piedi. Dopo la partenza di Milinkovic è sempre più leader nello spogliatoio. A breve verrà ufficializzato il rinnovo contrattuale: firma posta fino al 2027 con opzione per un anno aggiuntivo, ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

