CorSera | Kamada gonfia il petto e incanta con il Giappone

Come riportato dal Corriere della Sera, cinquecento volte Lazio. Sono le presenze in Nazionale dei biancocelesti, cifra tonda raggiunta in Macedonia con Immobile e Zaccagni. Una lista inaugurata quasi un secolo fa da Fulvio Bernardini, primo giocatore del Centro Sud in azzurro. Con 9 presenze da laziale sulle 26 totali, «Fuffo» è adesso solo al 17° posto, insieme a Mauri, di un elenco di 51 giocatori che vede Nesta davanti a tutti a quota 47 seguito da Immobile a 42 e Candreva a 38.

Da qui alla fase finale degli Europei, Ciro ha la possibilità di diventare il recordman laziale. È al 2° posto anche tra i bomber ma il sorpasso è una chimera perché lui contro la Macedonia è arrivato a 16 gol da laziale mentre Piola ne fece 28. I due più prolifici attaccanti della storia biancoceleste (197 reti finora Ciro, 159 Silvio) hanno segnato più della metà dei 79 gol laziali in azzurro; l’unico altro in doppia cifra è Casiraghi a quota 11.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: