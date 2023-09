GdS | Contro la Lazio torna Szczesny. Esami per Chiesa e Milik si scalda

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi Federico Chiesa ripeterà la risonanza (adduttori) ma c’è fiducia per il recupero del numero 7 per la sfida di sabato contro la Lazio. In caso contrario, ecco Milik, di rientro dalla nazionale con Szczesny. Intanto, Allegri spera di recuperare anche Gatti e Pogba.

