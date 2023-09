Il Tempo | Sarri punta sulla velocità di Isaksen

Come riportato da Il Tempo, il danese classe 2001 non è in cima alle preferenze di Sarri, che sembra puntare sulla coppia collaudata Felipe Anderson-Zaccagni. Con un calendario fitto di impegni all’orizzonte, il tecnico avrà bisogno di una rosa ampia e versatile, e Isaksen potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa.

Il danese sta lavorando duramente grazie ai consigli di Felipe Anderson. Intanto nei due giorni di riposo concessi da Sarri, il ragazzo ha iniziato a prendere confidenza con la città. Sabato sera è stato avvistato a Ponte Milvio in compagnia della famiglia.

