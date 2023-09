Juventus, oggi esame per Chiesa in vista della sfida contro la Lazio

Tra i giocatori che hanno lasciato il ritiro della Nazionale vi è anche Federico Chiesa: l’esterno della Juventus, che non ha giocato cos’ nemmeno la prima sfida contro la Macedonia, è tornato a Torino per un problema di livello muscolare. Quest’oggi Chiesa si sottoporrà a un nuovo esame strumentale. In caso di esito positivo, l’esterno potrebbe iniziare a preparare la sfida contro la Lazio in programma sabato. Ai box anche Gatti e Pogba, entrambi da valutare ma per cui si respira ottimismo. A riportarlo è Tuttosport.

