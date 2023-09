La Stampa | Weah e McKennie tornano solo giovedì: sabato c’è la Lazio

Come riportato da La Stampa, la Juventus vive emozioni contrastate con Timothy Weah e Weston McKennie, scesi in campo con gli Stati Uniti. La coppia preoccupa i bianconeri, visto che il primo è l’esterno titolare sulla fascia destra della squadra di Allegri e il secondo la sua riserva. Per questo la Juve ha cercato di capire se c’erano i margini per riavere prima i due giocatori, visto che sabato pomeriggio allo Stadium arriva la Lazio e gli Usa giocheranno nella notte di mercoledì in Minnesota un semplice test contro l’Oman.

La situazione, poi, è ancora più delicata per Danilo: sarà l’ultimo bianconero a scendere in campo in queste partite delle nazionali e con il Brasile sarà di scena in Perù. Il nuovo capitano juventino tornerà in Italia solo giovedì mattina, salvo imprevisti, e quindi i margini per un suo recupero sono ridotti all’osso. Un problema per Allegri, già alle prese con l’infortunio muscolare di Chiesa (oggi nuovi esami medici: dovrebbe essere solo un affaticamento).

