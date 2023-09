Nazionale, Verratti avrebbe rifiutato la chiamata di Spalletti

Secondo quanto riportato da L’Equipe il centrocampista del PSG, prossimo al trasferimento in Arabia, Marco Verratti avrebbe rifiutato la chiamata in Nazionale da parte del nuovo ct Luciano Spalletti. Il tecnico, infatti, lo avrebbe messo in lista per le sfide contro Macedonia, pareggiata per 1-1, e quella in programma contro l’Ucraina.

