CorSera | Verso Juventus-Lazio, Guendouzi si candida per un posto da titolare

Una settimana di allenamenti. Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Maurizio Sarri alla squadra, ieri i calciatori non impegnati con la Nazionale sono tornati a Formello. Fino alla partita con la Juventus di sabato (si giocherà alle 15 a Torino), i biancocelesti si alleneranno ogni giorno (per domani è prevista una doppia seduta). Ieri, dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, Sarri ha fatto svolgere alla squadra un ampio lavoro di natura tattica, seguito successivamente da una partitella a campo ridotto decisa da una rete del francese Guendouzi che si sta seriamente candidando per una maglia da titolare per la sfida di Torino. Dovrà sfruttare l’assenza di Kamada, che invece oggi giocherà col Giappone contro la Turchia. Corriere della Sera/Elmar Bergonzini

