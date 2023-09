FORMELLO – Marusic e Hysaj i primi a tornare, prove tattiche per Pellegrini

Prosegue spedita la settimana di avvicinamento alla Juventus per i biancocelesti. Sono tornati stabilmente in gruppo Matias Vecino e Pedro mentre Luca Pellegrini ha cominciato la seduta in palestra per poi aggregarsi con i compagni per le prove tattiche. Stanno cominciando i rientri dei nazionali, i primi a tornare nella Capitale sono stati Marusic e Hysaj che hanno svolto un lavoro differenziato. Nelle prossime ore toccherà ai cinque italiani Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile così come il giapponese Kamada. Da giovedì si comincerà a fare sul serio in vista della sfida ai bianconeri di Allegri di sabato. Domani gli uomini di Sarri si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per una doppia seduta di lavoro: la mattina alle ore 11:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 17:00.

