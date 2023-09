Giannichedda: “Per la Juventus è difficile, se la Lazio è quella di Napoli può metterla in difficoltà. Partita importante per entrambe”

Quest’oggi, ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Giuliano Giannichedda, ex calciatore di Lazio e Juventus. Queste le sue parole in vista della sfida proprio tra bianconeri e biancocelesti che, sabato pomeriggio, darà il via alla 4° giornata di Serie A:

“Speriamo di vedere la Juventus vista con l’Udinese e la Lazio del secondo tempo di Napoli per avere una bella partita. Per la Juve è difficile, se la Lazio è quella di Napoli può mettere in difficoltà i bianconeri come organizzazione di gioco. Vedremo come starà Chiesa, che ora è determinante per la Juve. Se la Lazio ha entusiasmo può mettere la Juve in grossissima difficoltà. I bianconeri devono dimostrare la forza fisica vista all’esordio. E’ una partita importante per entrambe. La Lazio deve dare continuità e la Juve deve trovare ancora una quadratura”.

Continuando, Giannichedda ha risposto anche alla domanda su Guendouzi, se il francese potrà partire dal primo minuto nella sfida di Torino: “All’inizio penso che non ci sarà. Kamada è un soldato, che copre bene gli spazi. Con Luis Alberto e Cataldi forma un buon centrocampo. Guendouzi è entrato benissimo e può giocarselo in un momento importante. Per me Sarri deve ancora capire come sfruttarlo se da centrale o mezzala. Sulle fasce? La Lazio avrà diversi uomini di spinta e sulle fasce crea molto. Forse potrebbe servire Cambiaso per aiutare i difensori. Servirà forse un quinto un po’ più difensivo”.

