Italia agli Europei 2024, si qualifica se… Regolamento, combinazioni e playoff

Nella seconda giornata di Primavera 2, quella che ha visto la Lazio vincere in casa alla Borghesiana contro l’Hellas Verona, anche la Roma aveva portato a casa un buon risultato: la vittoria per 3-5 in casa dell’Empoli aveva, infatti, portato ai giallorossi i secondi 3 punti consecutivi. Tuttavia il giudice sportivo, in seguito al ricorso della squadra toscana, ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino all’Empoli. Il motivo? Troppi fuoriquota per i giallorossi. “Sei giocatori del 2004 più un solo calciatore fuoriquota senza limite di età” dice il regolamento, letto in due prospettive diverse dai giallorossi e dai toscani, con il giudice che ha dato ragione a quest’ultimi. Con sei giocatori 2004 già in campo, la Roma ha schierato un altro 2004 al posto del fuoriquota senza limite d’età. Una mossa per cui l’Empoli ha fatto subito ricorso, accolto dal giudice.

