Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: la scelta su Immobile

L’ex allenatore Gigi Cagni è intervenuto durante sulle frequenze di La Lazio Siamo, parlando della nazionale e del calcio Italiano.

Queste le sue parole:

Su Immobile e Mancini ?

“Credo che immobile sia imprescindibile per questa nazionale Spalletti lo ha fatto anche capitano, può giocare anche insieme a raspadori.

Mancini ha sbagliato il modo, non la scelta doveva essere più onesto, Ha fatto una brutta figura.

Chi ha come obiettivo primario lo denaro fallisce, infatti per me non durerà molto.”

Che cosa ti aspetti dalla nuova italia di Spalletti?

“Secondo me la nazionale italiana non ha un livello altissimo ma Luciano Spalletti è l’allenatore giusto per alzare il livello, l’abbiamo visto fare grandissime cose con il napoli, inizialmente sono rimasto stupito dalla scelta di accettare l’incarico da C.T. ma spero possa fare bene, ha fatto bene ovunque.

Non mi sono piaciute alcune scelte di formazione come quella di Mancini, avrei fatto giocare Scalvini dal 1’ già contro la macedonia.

Un bravo difensore deve saper giocare sia a tre che a quattro che a cinque, molti dei nostri difensori non sono al livello e anche nel resto dei reparti il livello si è abbassato molto negli ultimi anni”

Cosa pensi del calcio di oggi ?

“Non mi piace, non si seguono più le tradizioni calcistiche, ormai si elogia solo chi fa il “tiki taka”, e questo è anche colpa di alcuni opinionisti come Adani, Pardo,secondo me, che esaltano solo ciò che piace a loro per costruirsi un personaggio. Imitare uno stile di gioco non porta frutti, bisogna esprimere il gioco che si può esprimere con le caratteristiche dei propri giocatori non ce n’è uno giusto per tutti.”

Pronostico per stasera ?

Difficile farlo. Preferisco astenermi so solo che Spalletti ha un lavoro duro da fare.”

