Italia-Ucraina, successo per gli azzurri: decide Frattesi con una doppietta

Al termine del mach vinto dall’Italia contro l’Ucraina per 2-1, il tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai.

Queste le sue parole:

“Stasera bisogna essere contenti, non è possibile pressare sempre, la squadra ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera corretta. Nel secondo tempo loro sono stati bravi sulle ripartenze, noi dobbiamo avere più qualità per fare il terzo e il quarto gol. Sono stati una ventina di giorni di pressione totale nella testa, c’erano tante cose di cui rendersi conto nonostante l’aiuto dei miei collaboratori e della Federazione che mi sono stati sempre vicini”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: