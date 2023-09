CdS | Lazio, in 1.500 allo Stadium. Abbonamenti, si chiude

I tifosi biancocelesti anche stavolta seguiranno in massa la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un altro esodo dei capitolini a Torino, con circa 1.500 sostenitori laziali allo Stadium. Riempito il settore ospiti dell’Allianz (circa 1.000 posti) e in più è stata venduta un’ulteriore scorta di circa 500 biglietti sopra lo spicchio riservato. Inoltre 50mila tessere sono state sottoscritte tra campionato e Champions League: ieri sera, alle 23, è stata chiusa la mini campagna abbonamenti per la fase a gironi ed è stata superata quota 21mila.

