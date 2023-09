CorSera | La Lazio riparte da Guendouzi: Sarri ha più scelta

Una sottile differenza. Che però può incidere tantissimo, specie alla lunga. In questa stagione la Lazio ha aggiunto diversi giocatori alla rosa. Alcuni, come Castellanos, evidentemente il vice di Immobile, faranno prevalentemente panchina. Altri, più che riserve, sono co-titolari. Con le partite ravvicinate e i 5 cambi a disposizione, Sarri sarà chiamato a ruotare i titolari.

Nell’ultima stagione la Lazio ha utilizzato pochissimi giocatori (nessuno ne ha schierati meno), ma già nelle prossime due partite, con Juventus e Atletico Madrid, Sarri può mischiare le carte come mai ha fatto nei suoi primi due anni a Roma. Con la Juventus potrebbe per esempio partire titolare Guendouzi, che a Formello ha già convinto tutti. In Champions, a quel punto, ritroverebbe spazio Kamada, che ieri è rimasto in panchina nell’amichevole che il Giappone ha vinto con la Turchia e che oggi tornerà nel centro sportivo biancoceleste.

Anche Rovella, arrivato con qualche problema fisico e quindi non ancora utilizzato da Sarri, diventerà un co-titolare. Nei piani del club si alternerà con Cataldi, proprio come faceva Leiva due anni fa. Isaksen parte dietro nelle gerarchie, ma gli esterni spendono sempre parecchie energie fisiche e anche lui riuscirà a ritagliarsi uno spazio significativo. Nella passata stagione giocatori come Cancellieri e Romero entravano solo raramente e non contribuivano a suddividere la stanchezza su più persone. Ora, invece, a Formello sono convinti che molti degli acquisti dell’ultimo mercato siano allo stesso livello dei migliori. C’è la speranza che non siano delle riserve ma che si confermino come co-titolari. Una sottile differenza, ma che può incidere tantissimo sui risultati.

Con Sarri, infatti, la Lazio è la squadra che corre di più del campionato (in media circa 2,5 chilometri più di chiunque altro nelle prime tre del torneo in corso, ma ha finito al primo posto anche nelle due edizioni precedenti). Avendo una panchina più affidabile, Sarri può sfruttare di più i cambi (raramente li ha utilizzati tutti) e inserire prima i sostituti. Questo può aiutare a mantenere ancora più alta la media relativa alla distanza percorsa e coprire meglio il campo.

Oggi, alle 17.30, in via Cesare Beccaria, si terrà una conferenza stampa della Pei Engineering per presentare un progetto di riqualificazione di un’area a Prima Porta. L’idea è quella di dare una casa alla Polisportiva della Lazio: il piano era stato presentato nel 2019 (giunta Raggi), ma causa Covid è slittato ed è ora al vaglio del Comune. Corriere della Sera/Elmar Bergonzini

