Il Messaggero | Lazio, Felipe Anderson a vita

Archiviati gli acquisti, ora è il momento dei rinnovi e dopo Luis Alberto tocca a Felipe Aderson. Lunedì la società ha incontrato l’entourage del brasiliano e finalmente è stata trovata la quadra per rendere la Lazio definitivamente il club della vita per l’esterno, che una volta tornato aveva accettato di decurtarsi lo stipendio per riottenere in futuro i circa 3 milioni di ingaggio che percepiva al West Ham. Servivano i due assist del Maradona per sbloccare definitivamente la situazione di Felipe che continua ad allenarsi agli ordini di Sarri in ottica Jventus.

Il tecnico ha ritrovato Patric e Pellegrini in gruppo, mentre i nazionali Hysaj e Marusic hanno svolto un lavoro differenziato. Entro domani pomeriggio il Comandante riavrà tutto il gruppo a disposizione. Intanto il giudice Mastrandrea è ancora in attesa del materiale sui cori del settore ospiti a Napoli e la decisione sull’eventuale chiusura per due turni della Curva Nord resta in standby.

Non cê fretta anche perché la prossima gara sarà in trasferta all’Allianz, dove sono 1500 laziali hanno già prenotato un po-sto. Intanto ieri si è chiusa la vendita delle mini tessere Champions a oltre quota 20mila. Oggi alle 19 terminerà anche quella degli abbonamenti per il campionato (superati i 30mila), mentre alle 12 partirà la vendita dei biglietti per la sfida con l’Atletico Madrid. Il Messaggero/Valerio Marcangeli

