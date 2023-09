Juve-Lazio, torna il tifo organizzato all’Allianz Stadium

Il prossimo match di sabato alle ore 15:00 vedrà scontrarsi la Lazio con un’altra grande big: la Juventus. La novità importante in casa Juve sarà proprio il ritorno sugli spalti del tifo organizzato della Vecchia Signora. I tifosi bianconeri infatti, tramite un post su Instagram, hanno comunicato che dopo la decisione presa con il Bologna di non apportare il loro caloroso tifo, sono decisi a tornare nella partita contro la Lazio. Questo il comunicato dei bianconeri, come riportato da Tuttosport.com: “Ci siamo lasciati a Juve-Milan. In quell’occasione abbiamo dimostrato quanto possiamo essere belli e determinanti. Con il Bologna la decisione di non esserci è servita ancora una volta per far comprendere quanto l’apporto di un tifo caldo, costante, poderoso e coinvolgente sia indispensabile per trasmettere coraggio e grinta. Con la Lazio ci saremo tutti, ai nostri posti, e speriamo davvero che tutti i presenti, indipendentemente dal settore occupato, possano lasciare il telefonino in tasca e tornino sul serio a casa con le corde vocali esauste”.

