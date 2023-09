Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca: il bilancio dei 22 incontri è a favore dei biancocelesti

La Lazio, dopo aver raccolto tre punti nei primi tre turni del nuovo campionato, aprirà la quarta giornata di Serie A in casa della Juventus, nel secondo big match della stagione biancoceleste. Il primo, che ha anticipato la sosta per gli impegni delle Nazionali, ha visto vincere la squadra di Sarri per 1-2, in casa del Napoli Campione d’Italia. In vista di Juventus-Lazio, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00, la designazione arbitrale ha assegnato l’incontro a Fabio Maresca, direttore di gara della sezione di Napoli.

L’arbitro Maresca ha diretto già in 22 occasioni la Lazio, la squadra più arbitrata in carriera. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, lo score dei 22 precedenti sorride alla Lazio: 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Per il direttore di gara sarà il secondo Juventus-Lazio che arbitrerà, dopo il precedente della passata stagione, quando ai Quarti di Finale di Coppa Italia i bianconeri si imposero per 1-0 grazie al gol di Bremer.

Sono 14 invece i precedenti di Maresca con la Juventus, divisi in 10 vittorie, 3 sconfitte ed un solo pareggio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: