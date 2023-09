Lloris prima nel mirino di Lazio e Roma, ora resta a Londra: rientra nella rosa del Tottenham

Hugo Lloris, portiere stato durante quest’estate sia nel mirino della Lazio che in quello last minute della Roma, è invece rimasto al Tottenham con il suo allenatore Ange Postecoglou. Il mister però, dopo che Lloris era stato ad un passo dall’addio, gli toglie la fascia da capitano a favore di Son Heung-min.

Il portiere perciò, non solo non è più capitano del suo team, ma dopo il lungo corteggiamento delle italiane, come riporta tuttomercatoweb.com, non ha lasciato Londra; stando a quanto riporta The Sun, il tecnico degli Spurs lo ha ufficialmente reintegrato in rosa e quindi, da dopo la sosta, potrà dare il suo contributo facendo dal alternativa a Vicario.

