ESCLUSIVA | Juventus-Lazio, l’ex bianconero Zenoni: “Partita aperta, Chiesa il più pericoloso ma occhio a Felipe e Luis.” E sulla Champions…

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, con la Lazio che affronterà la Juventus nel prossimo turno in programma sabato alle ore 15:00. I biancocelesti arrivano all’incontro forti dell’ottimo successo ottenuto in trasferta contro il Napoli per 1-2, così come i bianconeri che hanno vinto contro l’Empoli fuori casa per 0-2. In occasione di questo big match, ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Cristian Zenoni.

Partenza deludente, poi la grande vittoria contro il Napoli al Maradona. Come commenti l’avvio di stagione della Lazio?

“Partenza deludente per i risultati, ma non per il gioco espresso. Nell’ultima partita abbiamo visto una Lazio molto pratica e bella esteticamente. Ha regalato un buonissimo calcio, soprattuto nel secondo tempo, esattamente come ci aveva abituati l’anno scorso. Sicuramente la perdita di Milinkovic Savic, oltre ai gol che garantiva, si farà sentire. Penso comunque che Sarri possa aver trovato la quadra per quanto riguarda il gioco a centrocampo. Per me la Lazio può fare un grande campionato anche quest’anno.”

Guendouzi e Kamada riusciranno a colmare l’assenza di Milinkovic a centrocampo?

“Hanno altre caratteristiche ma possono essere sicuramente utili. Un giocatore come Savic non si sostituisce così facilmente, però sono stati presi giocatori funzionali al gioco di Sarri. Il serbo garantiva un cospicuo numero di gol e assist stagionali, anche per quello può risultare difficile colmare la sua assenza. Kamada in particolare è un ottimo acquisto, ma il suo arrivo cambia il metodo di gioco della Lazio a centrocampo. Savic forniva anche e sopratutto opzioni con palla alta e segnava tanti gol. È ancora presto per dire se i nuovi acquisti riusciranno a garantire i numeri di Milinkovic.”

Finita la sosta per le Nazionali arriva subito la Juventus per i biancocelesti. Che partita ti aspetti?

“Una gara aperta perché sono due squadre che provano a giocare a calcio. La Lazio lo fa da sempre, mentre la Juventus quest’anno mi sembra abbia cambiato un pò la mentalità sotto questo punto di vista. La squadra di Allegri sta trovando maggiore fluidità di gioco rispetto alla passata stagione. L’anno scorso i bianconeri hanno incontrato varie difficoltà, ma quest’anno mi sembrano più pronti. Entrambe le squadre hanno i mezzi per mettersi in difficoltà, per questo mi aspetto davvero una bella partita.”

Quel’è il giocatore da temere tra le fila bianconere?

“Mi viene facile dire i giocatori offensivi, ma credo che in questo momento Chiesa sia il più in forma di tutti. Ora ha percepito un piccolo fastidio fisico in Nazionale, perciò la sua presenza sabato non è ancora sicura, ma se dovesse giocare la Lazio dovrà fare attenzione a lui. Nella Juventus è quello che ha più gamba, più forza e quindi più possibilità di mettere in difficoltà la difesa biancoceleste.”

Chi è invece il più in forma della Lazio?

“Ho visto molto bene Felipe Anderson contro il Napoli, sia sotto l’aspetto fisico che tecnico. Poi se Luis Alberto sta in queste condizioni, non tanto fisiche quanto mentali, potrebbe fare la differenza anche contro la Juventus.”

Dopo la Juventus inizia il percorso in Champions League per la Lazio. Che sensazioni hai?

“Sono curioso di capire il percorso dei biancocelesti a livello europeo. Il campionato italiano Sarri lo conosce benissimo quindi sa come e dove intervenire. A livello europeo invece la Lazio ha sempre dimostrato di fare molta fatica, secondo me a questa squadra manca ancora qualcosa per stare tra le grandi d’Europa. Molto comunque dipenderà anche dall’andamento in campionato: se i biancocelesti riusciranno a far bene in Serie A troveranno fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, e questo a livello mentale può aiutare tanto anche in Champions. Non incontra di certo una squadra semplice contro cui esordire. L’Atletico Madrid è abituato a giocare la competizione, è una squadra ostica perché non lascia giocare i propri avversari e fa molta pressione. Sotto questi punti di vista gli uomini di Sarri possono andare in difficoltà, ma nonostante questo credo che la Lazio possa fare un buon percorso anche in Europa. Tranne l’Atletico mi sembra che il girone sia alla portata, perciò la Lazio può dire la sua anche in Champions.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: