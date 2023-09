Sabato alle 15 andrà in scena la quarta giornata di Serie A per la Lazio che farà visita alla Juventus a Torino. La seconda trasferta complicata, dopo quella vittoriosa di Napoli, in cui i biancocelesti cercheranno in tutti i modi di dimenticare completamente i due passi falsi di inizio campionato contro Lecce e Genoa. Per commentare la sfida è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it l’ex giocatore della Juventus Mohamed Sissoko.

Che gara ti aspetti?

Una partita, come sempre, a caldo dove le squadre vorranno giocare e vincere la partita. Secondo me sarà una bella partita.

La Juventus può migliorare quanto fatto la passata stagione? Giusto dare continuità al percorso con Allegri in panchina?

Si, secondo me possono migliorarsi. Ogni hanno migliorano, hanno fatto un buon inizio di stagione e speriamo che sarà un bell’anno per la Juventus. Allegri secondo me è l’uomo giusto al momento giusto.

Le voci attorno a Pogba possono influenzare il momento dei bianconeri?

Adesso è presto per parlare di Pogba perché non sappiamo cosa è successo. Si dice del testosterone ma al momento non si sa e per me è difficile parlare della situazione se non è confermato, si può fare appena viene confermata. Qualora fosse vera come cosa, sarebbe una difficoltà ulteriore dopo delle stagioni già difficili.

La Lazio, invece, può migliorare quanto fatto la passata stagione?

Secondo me si, la Lazio è una buona squadra e ha preso un giocatore interessante come Guendouzi, che può portare aggressività alla squadra.

Proprio a Guendouzi volevo arrivare: lui e Kamada che acquisti sono stati?

Guendouzi fare molto bene perché ha esperienza di partite importanti. Lui ha giocato al Marsiglia e all’Arsenal e sa cos’è la pressione. Secondo me è un acquisto importante per la Lazio. Kamada mi piace molto, è un buon acquisto e sta facendo bene, secondo me sono due acquisti importanti per loro.

Un ricordo delle partite contro la Lazi0?

Ricordo sempre molta tensione e il fatto che giocare contro la Lazio mi piaceva molto anche per questo.

