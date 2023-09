GdS | Juve e Lazio, palla ai leader: potenza Rabiot e Luis Alberto a tutta classe

Sabato saranno il francese Rabiot e lo spagnolo Luis Alberto a dividersi la scena. Il Duca e il Mago sono diversi in tutto, ma uguali nel ruolo da ricoprire (mezzala) e nell’importanza che hanno per le rispettive squadre.

Luis Alberto venne acquistato nel 2016 dopo la partenza di Candreva, ma sulla fascia non si trovò così nel 2017 Inzaghi lo lanciò in regia dopo Biglia e prima di Leiva. A inizio campionato si spostò in avanti come seconda punta ad affiancare Immobile e nel 2018-19 venne arretrato insieme a Milinkovic, dove poi si trasformò nel Mago che conosciamo oggi. Con Sarri l’evoluzione si è compiuta dopo le difficoltà iniziali del passaggio al centrocampo a tre.

Dalla metà della scorsa stagione è nato un nuovo Luis Alberto: talento a tutto campo, prezioso in copertura, leader e intoccabile per Sarri. Con la partenza di Milinkovic, lo spagnolo è diventato il faro del centrocampo: dovunque va il gioco, spunta lui.

Gazzetta dello Sport

