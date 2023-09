Il Messaggero | E Sarri prepara l’esordio in Champions. Missione a Valencia per “spiare” l’Atletico

Doppio impegno importante per la Lazio, che dopodomani alle 15 incontrerà la Juve allo Stadium, mentre martedì alle 21 l’Atletico Madrid all’Olimpico. Solo 78 ore per preparare l’esordio europeo, ecco perché Sarri si sta portando avanti. Mentre la Lazio sarà a Torino, il collaboratore del tecnico Picchioni volerà a Valencia per poter “spiare” i movimenti e gli schemi della squadra di Simeone, che al momento si trova senza De Paul, Koke e Samuel Lino. All’Olimpico ci saranno almeno 45mila tifosi ad accogliere l’ex biancoceleste, che sarà un rivale per 90 minuti.

Il Messaggero

