Il Messaggero | Zaccagni, una rivincita tira l’altra

Zaccagni torna a prendersi la Nazionale. Sono passati 15 mesi da quando Mancini lo aveva punito e messo da parte perché, alla vigilia della Nations League contro la Germania, Mattia aveva lasciato il ritiro per un sospetto problema fisico. Adesso l’attaccante ha sfruttato al volo la chance data dal nuovo ct Spalletti, contribuendo alla vittoria dell’Italia contro l’Ucraina servendo un assist a Frattesi.

Ora è tornato a Formello per concentrarsi sulla Lazio in attesa di un rinnovo strameritato. Adesso Mattia è pronto a mettere il turbo per la sfida alla Juve: lo scorso 8 aprile fu proprio Zaccagni a regalare la vittoria contro i bianconeri all’Olimpico. A Torino, invece, manca la vittoria dal 2018, unica vittoria in 14 precedenti allo Stadium.

Ieri sono rientrati tutti i nazionali a Formello e Sarri può esultare per il mancato impiego di Immobile contro l’Ucraina e di Romagnoli, Casale e Provedel in entrambe le sfide. Dopo i 4 gol subiti nelle prime 3 giornate, la difesa deve tornare ad essere un punto di forza.

Il Messaggero

