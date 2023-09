Jugovic su Luis Alberto: “Ti può svoltare la partita”

L’ex giocatore di Lazio e Juventus, Vladimir Jugovic, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dei due centrocampisti di punta delle due squadre, Luis Alberto e Rabiot. Ecco le sue parole: ” Rabiot è un uomo di equilibrio fondamentale per la Juve, un ‘tuttocampista’ che ha forza, è bravo negli inserimenti, vince i contrasti e salta bene di testa. Luis Alberto, invece, ha la singola giocata di qualità che ti può svoltare una partita. Una magia, un gol o un assist dei suoi e la Lazio si trova in vantaggio. Come è successo a Napoli prima della sosta, senza andare troppo indietro nel tempo…”.

