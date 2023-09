CONFERENZA ALLEGRI – “Lazio diretta concorrente, per noi è uno scontro diretto. Sulle assenze…”

Alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e Lazio, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni:

“Come sta la squadra? Si è allenata bene, chi è rimasto ha fatto una buona settimana di lavoro mentre gli altri son tornati in buona condizione. C’è voglia di far bene domani alla ripresa contro la Lazio che ha fatto una bella partita con vittoria a Napoli. È difficile fare la formazione perché ci sono giocatore che meriterebbero di giocare ma devono star fuori”.

Ha qualcosa da replicare a Bonucci?

“Credo che non ci sia niente da dire, abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo”.

Ancora questioni extracampo con il caso Pogba.

“Sulle questione extracampo siamo ferrati. Per Pogba sono dispiaciuto della situazione però non ho altro ad aggiungere anche perché c’è un procedimento in corso”.

Lei e Bonucci avete due versioni differenti…

“Le soap opera sono su canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale”.

Come cambia la Juve senza Pogba?

“In questo momento dire cosa cambia è difficile. Ha subito una sospensione, aspettiamo la fine del procedimento. Poi la sentenza e potrò dire cosa cambia. Al momento sappiamo che non ci sarà con la Lazio e credo lo stesso col Sassuolo. Poi vedremo. Stiamo concentrati su ciò che abbiamo. Ne abbiamo tanti. Per noi domani è importante, è uno scontro diretto. Quindi bisognerà affrontarla nel migliore dei modi”.

Giocatore più simile a Pogba chi è? Domani è un crocevia?

“Non facciamo l’errore di andare a trovare le caratteristiche simili. Ognuno ha le sue. Bisogna sfruttare al meglio la rosa. Per noi la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime 4, il nostro obiettivo. Per tornare a giocare la Champions bisogna arrivare tra le prime 4 con un tot di punti. Il campionato è lungo, bisogna prepararsi partita dopo partita. Ci saranno momenti difficili e meno difficili”.

Ha trovato un Pogba diverso da quello che si aspettava?

“E’ tornato un uomo di trent’anni che ha subito un infortunio, ha messo tutto l’impegno per far bene ma purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo. Pogba è un giocatore diverso dagli altri”.

A livello umano più dispiaciuto da quanto successo con Pogba o con Bonucci?

“Son diversi. Per Pogba mi dispiace della situazione che si è venuta a creare, di Leonardo abbiamo parlato tantissimo e credo sia meglio guardare avanti e a domani”.

Quante possibilità ci sono di giocare dall’inizio per Chiesa e come ha visto Locatelli al rientro dalla Nazionale?

“Molte, è tornato e ha fatto giorni di recupero e domani c’è possibilità che giochi dall’inizio. Locatelli ha fatto molto bene in Nazionale, ne aveva bisogno”.

Che punti di forza della Lazio deve temere la Juventus?

“La Lazio ha molta tecnica, giocatori veloci che giocano nello stretto. Sono molto abili in ripartenza. Negli scontri diretti i dettagli fanno la differenza”.

La lista dei rigoristi dopo Vlahovic?

“Milik, Kean, Danilo, McKennie… Tra l’altro se McKennie domani gioca farà la centesima presenza e questo è un bel traguardo per lui”

