CorSera | Gol in trasferta, Immobile a caccia di «quota 100»

Come riportato dal Corriere della Sera, cento gol in trasferta. Domani Ciro Immobile potrebbe diventare il primo giocatore a tagliare il traguardo dei 100 gol in trasferta nella storia della Serie A: ne ha già fatti 99, contro i 95 di Altafini, i 90 di Piola e gli 89 di Totti.

Allo Juventus Stadium è l’avversario che ha segnato di più, 3 reti (come Icardi e Ilicic) compresa la doppietta per il 2-1 laziale del 2017: unico successo – contro 4 pari e 14 ko – negli ultimi 19 confronti diretti a Torino in Serie A.

