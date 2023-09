La Stampa | La Juve di Sarri non c’è più: dopo 3 anni resistono 3 titolari

Come riportato da Il Tempo, dal 2021 a oggi, il brasiliano ha giocato 101 partite di fila, tutte quelle disputate dalla Lazio da quando c’è Sarri in panchina. Nel corso dei suoi quasi otto anni nella Capitale, Felipe ha affrontato la squadra bianconera ben sedici volte, più di qualsiasi altra formazione sia a livello nazionale che continentale, ma non è mai riuscito a lasciare il suo segno contro il gruppo di Allegri: zero gol e zero assist.

Con il contratto in scadenza a giugno, il tempo stringe per finalizzare un nuovo accordo che soddisfi le esigenze della Lazio e dell’ex giocatore del West Ham. Intanto da Formello arrivano notizie confortanti sul fronte dei Nazionali tornati dagli impegni con le rispettive selezioni. Anche Zaccagni ieri pomeriggio si è allenatore regolarmente con i compagni, così come Kamada. Il giapponese è stato provato a destra nel centrocampo a tre con Rovella e Guendouzi. Un indizio in più sul suo impiego dal primo minuto accanto a Cataldi e Luis Alberto, che completeranno la linea mediana anti Juve.

